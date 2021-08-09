Наразі 300 справ очікують розгляду в Антикорупційному суді.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник очікує, що кількість реальних ув'язнень чиновників-корупціонерів через рішення Вищого антикорупційного суду збільшуватиметься.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ситник сказав на брифінгу на тему: "Презентація звіту про діяльність НАБУ і САП у І півріччі 2021 року".

"Хотілось би почати з того, що суттєво відрізняє нинішній період часу від того, що було раніше. Це появи вироків Антикорупційного суду, вироків, які пов'язані з реальним позбавленням волі. Тобто те, за що нас постійно критикували, хоча ми постійно наголошували на тому, що НАБУ не саджає до в'язниці, і це не компетенція навіть Антикорупційної прокуратури. У нас у в'язницю саджає тільки суд. Але усі наші опоненти на цьому будували медійні кампанії, і ми постійно говорили про необхідність створення Антикорупційного суду", - сказав Ситник.

"На сьогодні ситуація кардинально змінилася, і я думаю, що це буде тенденція, яка буде тільки збільшуватися", - переконаний директор НАБУ.

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Зокрема, за його словами, на сьогодні вже є десятки вироків Антикорупційного суду, які пов'язані з реальним позбавленням волі, - так звані "посадки".

"11 вироків щодо 14 осіб набули чинності. Тобто, це вироки, які пройшли вже і апеляційну інстанцію, і деякі вже пройшли і Верховний суд. І зараз вже є вироки, які набрали чинності щодо 4 суддів, 4 керівників великих державних підприємств, 2 посадовців прокуратури (один з них - працівник Генеральної прокуратури), 2 керівників органів місцевого самоврядування. Бувально на минулому тижні було ще два реальних вироки - один стосувався посадовців, топ-менеджерів "Харківводоканалу" і "Харківобленерго", також ще був вирок щодо керівника однієї з установ Національної академії наук України", - заявив Ситник.

На його переконання, Вищий антикорупційний суд, попри обмежений ресурс, "набирає темпів".

Директор НАБУ також очікує вироків у справах, до яких прикута суспільна увага.

"На сьогодні приблизно 300 справ очікують розгляду у суді, і я думаю, що ця тенденція буде тільки збільшуватися", - заявив Ситник.

Як повідомляв УНІАН, Ситник скаржиться, що Бюро заважають проводити розслідування гучних справ, а в роботу Вищого антикорупційного суду намагаються втручатися.

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Автор: Віталій Саєнко