Конкурс на посаду старшого оперативного співробітника Оперативно-технічного управління НАБУ виграв чоловік начальниці відділу з роботи з персоналом НАБУ Михайло Саморай.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст Станіслав Речинський.

«У жовтні НАБУ провело конкурс на посаду старшого оперативного співробітника оперативно-технічного управління НАБУ. Виграв конкурс Михайло Саморай – комірник і за сумісництвом чоловік начальниці відділу кадрів НАБУ Олени Саморай. Ще минулого року Михайло Саморай шукав роботу комірника на 12 тисяч гривень. А тепер (із зарплатою в мінімум 50 тисяч) керуватиме іншими оперативниками НАБУ», – написав Речинський.

Як вказує журналіст, призначення Михайла Саморая пов'язано з тим, що його дружина – Олена Саморай – виконує вказівки директора НАБУ з пов'язаних з кадровою політикою питань, а призначення чоловіка – свого роду розрахунок.

«Чому виграв Саморай? Ситник фактично розрахувався з начальницею управління кадрів за проведення вигідної директору НАБУ кадрової політики. Саме Саморай як головний кадровик оформляла фейкове звільнення з посади керівника підрозділу детективів Олександра Карєєва (фейкове – тому що суд вже визнав звільнення Карєєва незаконним), який розкрив корупційні зв'язки Ситника та роботу бюро в інтересах фігурантів кримінальних справ. І саме Саморай зараз робить все можливе, щоб протягнути на посаду заступника керівника Головного підрозділу детективів – керівника другого підрозділу детективів потрібну Ситнику людину», – стверджує Станіслав Речинський.

Речинський також нагадав, що разом із Ситником працюють двоє його кумів – керівник Головного підрозділу детективів НАБУ Андрій Калужинський та начальник відділу спеціалізованої прокуратури Олександр Омельченко.

«Тепер давайте піднімемося над ситуацією. Ситник каже, що рішення суду, яким він визнаний корупціонером – неправильне. По-перше, історія не знає жодного українського чиновника, який би погодився з рішенням суду, яким він визнаний корупціонером. По-друге, призначення до себе в структуру кумів і цілі подружні пари за «особливі заслуги» – це теж прогресивна західна практика? Рано чи пізно за все потрібно буде відповісти. Просто чим пізніше, тим товщі будуть справи», – пише журналіст.

Нагадаємо, глава підрозділу детективів НАБУ у 2016-2020 роках Олександр Карєєв виграв суд з оскарження свого незаконного звільнення з НАБУ. Також в ефірі одного з телеканалів Карєєв повідомив, що Артем Ситник та інші вищі посадові особи НАБУ передавали фігурантам розслідувань інформацію про майбутні слідчі дії та зривали таким чином спецоперації.

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Автор: УНІАН