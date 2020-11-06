Разумков доручив профільному комітету провести повторний конкурс кандидатів на посаду судді КС.

Верховна Рада не підтримала жодну кандидатуру на посаду суддіКонституційного суду України (КСУ).

Читайте такожЗавтра Рада може розглянути призначення двох суддів КСУ за своєю квотоюЯк передає кореспондент УНІАН, на голосування виносилися чотири кандидатури.

При рейтинговому голосуванні на посаду судді КСУ кандидатуру Юрія Павленка (запропонувала фракція «Опозиційна платформа - За життя») підтримали 154 народних депутати, кандидатуру Ольги Боднар-Петровської (запропонувала фракція «Батьківщина») - 126, кандидатуру Миколи Сірого (запропонувала фракція «Європейська солідарність») - 97, кандидатуру Наталії Денисенко (запропонувала фракція «Голос») - 38.

Після рейтингового голосування в сесійній залі для призначення на посаду судді КСУ було винесено кандидатуру Юрія Павленка, оскільки вона набрала найбільше голосів. За його кандидатуру проголосувало лише 100 народних депутатів (за необхідного мінімуму 226).

Після цього голова Верховної Ради Дмитро Разумков дав доручення профільному комітету провести повторний конкурс на посаду судді КСУ.

Скандал навколо КСУ

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Автор: Надя Пришляк