Яценко подав відповідну заяву.

Позафракційний народний депутат Антон Яценко увійшов до складу фракції "Батьківщина".

Як передає кореспондент УНІАН, про це в сесійній залі Верховної Ради оголосив перший віце-спікер Руслан Стефанчук.

Він зазначив, що Яценком було подано відповідну заяву.

"Згідно з поданою заявою та відповідно до ч. 3 ст. 60 регламенту ВР повідомляю про входження народного депутата Яценка Антона Володимировича до складу депутатської фракції політичної партії "ВО "Батьківщина"", -сказав він.

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Чим відомий Антон Яценко

Яценко є нардепом чотирьох скликань Верховної Ради. У 2007 році він пройшов до парламенту за списками "Батьківщини". З 2012 року обирається по виборчому округу №200 на Черкащині: у 2012 році – від Партії регіонів, у 2014 та 2019 роках – як самовисуванець.

Нардеп був відомий через корупційну схему у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості, яка була відома як "майданчики Яценка". Схема з’явилася після ухвалення бюджету на 2018 рік. Тоді всіх продавців або покупців нерухомості зобов'язали звіряти ціни на нерухомість з електронною базою Фонду державного майна, щоб унеможливити заниження оціночної вартості об'єктів, передає Українська правда.

Пізніше з’явилися перші компанії-посередники, які забезпечували доступ до електронної бази Фонду держмайна. Їх назвали "авторизованими електронними майданчиками". Всі ці посередники, ймовірно, мали одного бенефіціара і були пов’язані з депутатом Антоном Яценком.

Майданчики просто "пересилали дані" від оцінщика до Єдиної бази ФДМ і отримували за це з кожної оцінки по кілька сотень гривень.

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Автор: Тетяна Поляковська