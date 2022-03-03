Скандального нардепа Іллю Киву, який підтримує дії російських загарбників проти України, офіційно виключили з фракції "Опозиційна платформа – За життя".
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Відповідне рішення оголосили під час закритого засідання Верховної Ради 3 березня.
"Про спосіб голосування не можу розказати з міркувань безпеки, але воно було. За виключення Киви проголосувала більшість фракції, що і було оформлено відповідним протоколом. Цей протокол і звернення фракції ОПЗЖ стали підставою для оголошення спікером рішення про виключення Киви", – розповів Радіо Свобода член ОПЗЖ Нестор Шуфрич.
Процес виключення Киви з ОПЗЖ був ініційований співголовою партії Юрієм Бойком ще 26 лютого. Сам Кива називав це рішення заангажованим, а Бойка – "зрадником" та "агентом англійської розвідки".