Дмитро Разумков закликав Апарат ВР і голову комітету з нацбезпеки пояснити засідання щодо законопроекту про олігархів "під грифом великої таємності"

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков закликав депутатів не вішати один одному ярлики "хто на яких олігархів працює", бо таким чином хтось може "вийти сам на себе".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради, до якої долучився по відеозв'язку.

"Я хотів би звернутися до всіх колег: я раджу закінчувати розганяти історії та вішати ярлики, хто на яких олігархів працює. Тому що може вийти так, що хтось вийде сам на себе. Це погана історія. Точно не додає ні парламенту, ні суспільству, ні нашій державі. А оцінювати потім будуть за подіями", - додав спікер.

Також Дмитро Разумков закликав Апарат ВР та голову Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича пояснити проведення засідання комітету, на якому було рекомендовано ухвалити закон про олігархів у другому читанні "під грифом великої таємності".

"У нас була неприємна ситуація наприкінці минулого тижня. Я маю на увазі законопроект 5599. 17-го числа відбувся комітет, він його розглянув. Але не запросив ні авторів правок, не надав таблиці. Якось це відбулося під грифом великої таємності. Я не розумію, що відбулося", - зазначив Разумков.

Так, він звернувся до Апарату ВР, його керівництва, з тим, щоб вони розібралися з цією ситуацією.

"Розберіться, будь ласка, як так відпрацював Секретаріат", - сказав спікер і закликав також голову відповідного комітету пояснити цю ситуацію.

Закон про олігархів: що про нього відомо

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський законопроект про олігархів (№5599). У запропонованому главою держави документі передбачено, що Рада національної безпеки і оборони визначатиме, хто в Україні є олігархом, а також створення реєстру олігархів.

Відповідно до законопроекту, рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), приймається РНБО на підставі подання уряду, члена РНБО, Нацбанку, СБУ або Антимонопольного комітету.

17 вересня Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроект про олігархів до другого читання.

За словами голови фракції "Голос" Ярослава Железняка, в рішенні комітету записано: Раді розглядати закон за новою спеціальною процедурою, тобто, без права депутатів поставити свої правки в залі.

Депутат вважає, що це буде грубим порушенням регламенту.

Автор: Таня Поляковська