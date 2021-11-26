За його словами, держава поки мало підтримує малий та середній бізнес.

Україні потрібна нова потужна економічна та податкова реформи, оскільки, на жаль, на цей час держава мало підтримує малий та середній бізнес у часи коронакризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-марафону "30 запитань президенту України".

"Україні потрібна потужна економічна реформа… Поки економіка – це найскладніше місце у кадровій політиці. Усі програми, які запрацювали (доступні кредити "5-7-9%" тощо), я вважаю, що цього дуже мало під час коронакризи. Ми мало підтримуємо бізнес. Не вирішили до кінця питання з малим та середнім бізнесом. Це все слабкі місця. Тому нам потрібна ще потужна податкова реформа", - зазначив Зеленський.

Читайте такожВ Україні злетять ціни навіть на найдешевше м'ясо - прогнозЯк повідомляв УНІАН, у лютому 2020 року уряд України оголосив старт програми "Доступні кредити 5-7-9%", оцінюючи її потенціал у 2020 році в 50 тисяч кредитів.

У червні минулого року Кабінет міністрів спростив доступ бізнесу до кредитів, які видаються представникам малого та мікробізнесу в рамках програми "5-7-9", пом'якшивши вимоги до обов'язкової прибутковості бізнесу, що діє, і зняв обмеження за напрямами використання коштів і максимальної суми кредиту.

За даними Міністерства фінансів, з моменту старту програми, станом на 22 листопада 2021 року, видано 27 тис. 203 кредити на загальну суму 72,3 млрд грн.

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Автор: Богдан Слуцький