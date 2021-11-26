Україні потрібна нова потужна економічна та податкова реформи, оскільки, на жаль, на цей час держава мало підтримує малий та середній бізнес у часи коронакризи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-марафону "30 запитань президенту України".
"Україні потрібна потужна економічна реформа… Поки економіка – це найскладніше місце у кадровій політиці. Усі програми, які запрацювали (доступні кредити "5-7-9%" тощо), я вважаю, що цього дуже мало під час коронакризи. Ми мало підтримуємо бізнес. Не вирішили до кінця питання з малим та середнім бізнесом. Це все слабкі місця. Тому нам потрібна ще потужна податкова реформа", - зазначив Зеленський.
Читайте такожВ Україні злетять ціни навіть на найдешевше м'ясо - прогнозЯк повідомляв УНІАН, у лютому 2020 року уряд України оголосив старт програми "Доступні кредити 5-7-9%", оцінюючи її потенціал у 2020 році в 50 тисяч кредитів.
У червні минулого року Кабінет міністрів спростив доступ бізнесу до кредитів, які видаються представникам малого та мікробізнесу в рамках програми "5-7-9", пом'якшивши вимоги до обов'язкової прибутковості бізнесу, що діє, і зняв обмеження за напрямами використання коштів і максимальної суми кредиту.
За даними Міністерства фінансів, з моменту старту програми, станом на 22 листопада 2021 року, видано 27 тис. 203 кредити на загальну суму 72,3 млрд грн.