Всього з моменту старту програми видано 27 203 кредити на загальну суму 72,3 млрд грн.

Українські банки в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" за минулий тиждень надали 381 новий кредит на загальну суму 1,32 млрд грн.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

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Зазначається, що всього з моменту старту програми видано 27 203 кредити на загальну суму 72,3 млрд грн.

Зокрема, 22,5 млрд грн від загальної суми угод складають угоди з рефінансування вже виданих кредитів, 8,66 млрд грн - це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити, антикризові кредити становлять 41,1 млрд грн.

"Доступні кредити 5-7-9%":

У лютому 2020 року Уряд України оголосив старт програми "доступні кредити 5-7-9%", оцінюючи її потенціал у 2020 році в 50 тисяч кредитів.

У червні минулого року Кабінет міністрів спростив доступ бізнесу до кредитів, які видаються представникам малого і мікробізнесу в рамках програми "5-7-9", пом'якшивши вимоги до обов'язкової прибутковості бізнесу, який працює, і зняв обмеження за напрямками використання коштів і максимальної суми кредиту.

Станом на 15 листопада 2021 року з моменту старту програми було видано 26822 кредити на загальну суму 70,9 млрд грн.

Автор: Богдан Слуцький