Під законопроектом зібрані підписи 241 депутата.

Фракція "Слуга народу" пропонує дистанційно приймати важливі для України законопроекти під час воєнного стану.

Про це повідомляє у Telegram прес-секретар фракції Юлія Палійчук.

"Верховна Рада України зможе дистанційно приймати важливі для України законопроекти під час воєнного стану. Повідомляємо про реєстрацію законопроекту 7129 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо проведення дистанційних засідань Верховної Ради України", - зазначила вона.

При цьому вона зазначає, що свої підписи під відповідним законопроектом поставили 196 депутатів "Слуги народу".

"В цілому під цим документом зібрані підписи 241 нардепа (для підтримки законопроекту в сесійній залі необхідно 226 голосів - УНІАН)", - повідомляє Палійчук.

При цьому вона зазначила, що законопроект прописує дистанційне голосування як право, а не обов'язок.

"Також він передбачає питання, за якими дистанційне голосування не може бути застосоване, зокрема, це питання мирного процесу", - додає вона.

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