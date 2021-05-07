Фракція "Слуга народу" має намір обговорити найближчим часом питання можливої відставки Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я.
Про це повідомив глава провладної фракції Давид Арахамія в ефірі каналу "Україна 24".
Засідання фракції в режимі онлайн запланували на 14-15 травня.
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"І там будуть різні варіанти, тобто це не 100% ймовірність, що це "людина на виліт". Це можуть бути якісь попередження зроблені, ми на фракції визначимося з цим процесом", - сказав він.
Арахамія пояснив, що за претензії є до Степанова, а також зазначив, що є ще два питання по кадрах в Кабміні.
"Це нагальне питання, тому що є план вакцинації, який неодноразово був перенесений, багато наших виборців незадоволені цим процесом. А далі ще є два кадрові питання рівня Кабінету міністрів, але збережемо інтригу і поки що не будемо поширювати, чого це стосується", - сказав він.
Питання про відставку Степанова
- Народні депутати з минулого року збирають підписи за проведення позачергового засідання парламенту для розгляду постанови про звільнення Степанова з посади голови МОЗ. На відставці Степанова наполягають фракції "Голос" та "Європейська солідарність".
- 28 квітня в Офісі президента заявили, що питання про звільнення глави МОЗ не розглядається.
- Разом з тим голова фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що зібрано необхідну кількість підписів депутатів за проведення позачергового засідання ВР для розгляду питання про звільнення Степанова.
- Спікер ВР Дмитро Разумков прогнозує, що відставка Степанова може відбутися не раніше 18 травня.
- У "Слузі народу" кажуть, що мають кілька кандидатур на посаду міністра.
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