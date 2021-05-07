У провладній фракції незадоволені темпами вакцинації від коронавірусу в Україні.

Фракція "Слуга народу" має намір обговорити найближчим часом питання можливої відставки Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я.

Про це повідомив глава провладної фракції Давид Арахамія в ефірі каналу "Україна 24".

Засідання фракції в режимі онлайн запланували на 14-15 травня.

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"І там будуть різні варіанти, тобто це не 100% ймовірність, що це "людина на виліт". Це можуть бути якісь попередження зроблені, ми на фракції визначимося з цим процесом", - сказав він.

Арахамія пояснив, що за претензії є до Степанова, а також зазначив, що є ще два питання по кадрах в Кабміні.

"Це нагальне питання, тому що є план вакцинації, який неодноразово був перенесений, багато наших виборців незадоволені цим процесом. А далі ще є два кадрові питання рівня Кабінету міністрів, але збережемо інтригу і поки що не будемо поширювати, чого це стосується", - сказав він.

Питання про відставку Степанова

Народні депутати з минулого року збирають підписи за проведення позачергового засідання парламенту для розгляду постанови про звільнення Степанова з посади голови МОЗ. На відставці Степанова наполягають фракції "Голос" та "Європейська солідарність".

28 квітня в Офісі президента заявили, що питання про звільнення глави МОЗ не розглядається.

Разом з тим голова фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що зібрано необхідну кількість підписів депутатів за проведення позачергового засідання ВР для розгляду питання про звільнення Степанова.

Спікер ВР Дмитро Разумков прогнозує, що відставка Степанова може відбутися не раніше 18 травня.

У "Слузі народу" кажуть, що мають кілька кандидатур на посаду міністра.

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Автор: Юрій Годован