Голова фракції відмовився робити прогнози чи буде 226 голосів за відставку Степанова.

В понеділок фракція "Слуга народу" обговорить питання щодо можливої відставки Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я.

Про це повідомив перший заступник голови цієї фракції Олександр Корнієнко в ефірі одного з телеканалів.

"Давно не секрет, що в нас є частина людей, які гаряче за звільнення, частина людей, які не сильно "за", а частина людей, які гаряче проти. І тут треба дійти згоди", - зазначив він.

Корнієнко відмовився робити прогнози чи буде 226 голосів за відставку Степанова. Лише зазначив: "Понеділок покаже".

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Питання про відставку Степанова

Народні депутати з минулого року збирають підписи за проведення позачергового засідання парламенту для розгляду постанови про звільнення Степанова з посади голови МОЗ. На відставці Степанова наполягають фракції "Голос" та "Європейська солідарність".

28 квітня в Офісі президента заявили, що питання про звільнення глави МОЗ не розглядається.

Разом з тим голова фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що зібрано необхідну кількість підписів депутатів за проведення позачергового засідання ВР для розгляду питання про звільнення Степанова.

Спікер ВР Дмитро Разумков прогнозує, що відставка Степанова може відбутися не раніше 18 травня.

У "Слузі народу" кажуть, що мають кілька кандидатур на посаду міністра.

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Автор: Надя Пришляк