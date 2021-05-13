В понеділок фракція "Слуга народу" обговорить питання щодо можливої відставки Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я.
Про це повідомив перший заступник голови цієї фракції Олександр Корнієнко в ефірі одного з телеканалів.
"Давно не секрет, що в нас є частина людей, які гаряче за звільнення, частина людей, які не сильно "за", а частина людей, які гаряче проти. І тут треба дійти згоди", - зазначив він.
Корнієнко відмовився робити прогнози чи буде 226 голосів за відставку Степанова. Лише зазначив: "Понеділок покаже".
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Питання про відставку Степанова
- Народні депутати з минулого року збирають підписи за проведення позачергового засідання парламенту для розгляду постанови про звільнення Степанова з посади голови МОЗ. На відставці Степанова наполягають фракції "Голос" та "Європейська солідарність".
- 28 квітня в Офісі президента заявили, що питання про звільнення глави МОЗ не розглядається.
- Разом з тим голова фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що зібрано необхідну кількість підписів депутатів за проведення позачергового засідання ВР для розгляду питання про звільнення Степанова.
- Спікер ВР Дмитро Разумков прогнозує, що відставка Степанова може відбутися не раніше 18 травня.
- У "Слузі народу" кажуть, що мають кілька кандидатур на посаду міністра.
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