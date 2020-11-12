"Слуга народу" зберігає сильні позиції в південних регіонах, "Європейська солідарність" - у західних та у Києві.

Лідером парламентського рейтингу є партія "Слуга народу".

Про це йдеться у прес-релізі за результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 2-3 листопада.

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Так, на запитання, якби вибори до Верховної Ради проходили наступної неділі, то партію "Слуга народу" підтримати 22,7% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

За партію "Опозиційну платформа - За життя" готові віддати голоси 17,1%, партію "Європейська солідарність" - 15,4%, "Батьківщина" - 8,0%, "За майбутнє" - 4,5%, партію "Сила і честь" - 4,3%, Радикальну партію Ляшка - 4,3%, УДАР Віталія Кличка - 3,7%, "Голос" - 3,6%, партію "Свобода" - 3,5%, партію Шарія - 3,4%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 3,1%.

Рейтинг інших політичних сил - менш як 3%.

При цьому зазначається, що "Слуга народу" зберігає сильні позиції в південних регіонах, "ОПЗЖ" має перевагу у південно-східних, "Батьківщина" - центрально-західних, "Європейська солідарність" - у західних та у Києві, "За майбутнє" - у західних.

Також соціологи повідомили, що за партії "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Голос" та партію Шарія частіше голосують жителі міст.

Водночас партії "Батьківщина", "За майбутнє", Радикальна партія мають вищу підтримку серед жителів сільських територій.

«У партії "Слуга народу" електорат відносно рівномірно розподілений за типом поселення», - зауважили соціологи.

Соціологічна група «Рейтинг» проводила опитування серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність - 2 тис. респондентів.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження - не більш як 2,2%.

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Автор: Тетяна Поляковська