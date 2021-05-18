Авторозподілом визначено колегію суддів, які розглядатимуть ці клопотання.

Київський апеляційний суд призначив дату судового розгляду апеляційних скарг у кримінальному провадженні щодо народного депутата України IX скликання, члена політичної партії "Опозиційна платформа – за життя" Віктора Медведчука.

Про це повідомляється на сайті Київського апеляційного суду.

Читайте такожМедведчук здав на зберігання дипломатичний і закордонний паспорти"Розгляд апеляційних скарг, поданих на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 травня про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного призначено на 21 травня, 12:00. Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, автоматизованою системою документообігу суду визначено склад суду: суддя-доповідач Валерій Лашевич, судді Тетяна Росік, Микола Ященко", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про справу

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний військовий підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада і порушення законів і звичаїв війни. Козак перебуває за межами України.

13 травня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.

15 травня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов оцінив ймовірність обміну Медведчука на українських громадян, утримуваних у російських в'язницях. "Рішення про обмін приймає президент України. Я думаю, якщо буде така можливість, - ми охоче це зробимо", - зазначив він.

Сьогодні, 18 травня, Офіс генпрокурора та адвокати оскаржили цілодобовий домашній арешт Медведчука.

Прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн 930 грн.

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Автор: Дмитро Хилюк