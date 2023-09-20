"За" проголосувало 258 народних обранців.

Верховна Рада підтримала постанову про зняття народного депутата Нестора Шуфрича з посади очільника голови Комітету ВРУ з питань свободи слова. "За" проголосувало 258 народних обранців, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, Шуфрич й надалі залишається одним з трьох членів цього "потужного" комітету, а наразі в.о. голови комітету стане Євген Брагар.

"А там на наступному тижні чекаємо пропозицію про постійного голову", - розповів Железняк

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Раніше нардеп припускав, що найбільш ймовірною кандидатурою на цю посаду буде представник Львівщини з групи "Довіра" Павло Бакунець.

Держзрада Шуфрича - останні новини

15 вересня Нестору Шуфричу вручили підозру у держзраді та провели обшук у його оселі. У Службі безпеки України повідомили, що нардеп вів антиукраїнську діяльність. Зокрема, Шуфрич виконував вказівки колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, який втік до РФ та нині є агентом російської ФСБ.

На виконання російського куратора Шуфрич вів підривну діяльність в інформаційній сфері.

Після обшуків суд взяв Шуфрича під варту без права внесення застави. На засіданні він заявив, що у разі такої можливості не погодиться на обмін з РФ.

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