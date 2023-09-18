На його думку, усі представники забороненої партії "ОПЗЖ" мали б залишити Верховну Раду.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував ситуацію довкола народного депутата від забороненої партії "Опозиційна платформи – За життя" Нестора Шуфрича. За його словами, "все до того йшло".

Таку заяву він зробив в ефірі телемарафону, коментуючи оголошення Шуфричу підозри у державній зраді. На думку Данілова, усі представники "ОПЗЖ" мали б залишити Верховну Раду України.

"Жодного права вони сьогодні представляти наш народ не мають", – сказав він.

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Водночас секретар РНБО зауважив, що "те, що стосується Нестора Івановича, – зрозуміла річ, воно все до того йшло".

"Інша справа, що Верховній Раді треба поставити питання перебування там "ОПЗЖ". Те, що вони змінили назву, не значить, що вони змінили свою суть. Вони закликали до нас Російську Федерацію, пам’ятаємо ефіри, на які вони ходили", – підкреслив Данілов.

Він додав, що "деякі діячі до цього часу відвідують ефіри російських пропагандистів і поки ще пересуваються територією нашої країни".

"Я хочу їх всіх попередити, що їм ще недовго лишилося пересуватися. Вони всі будуть притягнуті до відповідальності", – сказав секретар РНБО.

Справа Шуфрича: що треба знати

15 вересня Служба безпеки України прийшла з обшуками до Нестора Шуфрича. Згодом в СБУ повідомили, що він отримав підозру у державній зраді. Правоохоронці зібрали доказову базу про антиукраїнську діяльність депутата.

Зазначалося, що Шуфрич "тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого – координація російської агентури в Україні". Зокрема, у нього знайшли документ зі схемою автономії для Донеччини та Луганщини, підписаний як самим Шуфричем, так і кумом Путіна Віктором Медведчуком.

Згодом суд обрав Шуфричу запобіжний захід – тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Днями в коментарі УНІАН перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко зазначив, що Шуфрич може бути знятий з посади голови Комітету ВР з питань свободи слова. 18 вересня, нардеп Ярослав Железняк повідомив, що цього тижня парламентарі можуть проголосувати за зняття Шуфрича з посади голови комітету.

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