Прокурор на дав відповіді, чи доведений мотив злочину.

Прокурор одеської області Сергій Костенко заявив, що докази винуватості активіста Сергія Стерненка базуються на показах потерпілого Сергія Щербича.

Про це він заявив ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Прокурор одеської області Сергій Костенко, відповідаючи на запитання адвоката Сергія Стерненка Масі Найєма, про те, які докази є у справі стосовно причетності активіста до цього злочину зазначив, що це - покази самого потерпілого Щербича. Також в якості доказів він навів висновки експертів, що телефони Щербича та Стерненка в день скоєння злочину були зареєстровані вишками мобільного зв'язку і деякий час синхронно переміщались від вишки до вишки. Разом з тим прокурор не відповів конкретно на запитання, яка роль у злочині була Стерненка - він катував, він стріляв, він залякував - і які цьому є докази.

Також прокурор не дав відповіді, чи доведений мотив злочину - заволодіння 300 гривнями, чи були вилучені кошти, де знаряддя катування - плоскогубці, якими потерпілому затискали палець.

Разом з тим прокурор висловив подив, що захист Стерненка, який критикує суддю, що виніс вирок, за політичну ангажованість, не заявив йому свого часу відводу.

Вирок Стерненку: всі подробиці

23 лютого Приморський районний суд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна.

Його та другого обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду та відвезли до СІЗО, де вони пробудуть до набрання вироком законної сили.

Стерненка визнали винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), а покарання призначили за статтями 187 та 263, оскільки за ст. 146 вже сплив строк притягнення до кримінальної відповідальності.

Демчука визнали винним за статтями 146 і 187 та призначили аналогічний строк ув'язнення.

Ввечері того ж дня у десятках міст України та за кордоном відбулися акції протесту через вирок.

Справа Стерненка

У 2015 році в Одесі вдома у Стерненка провели обшук, під час якого активіст добровільно віддав правоохоронцям пневматичну зброю, колекційний ніж та стартовий (шумовий) пістолет.

Слідчі дії проводили на підставі заяви громадянина Сергія Щербича про викрадення з метою заволодіння його коштами на суму 300 грн.

Після обшуку Стерненку повідомили про підозру у викраденні з метою заволодіння коштами та відправили до СІЗО, з якого він згодом вийшов під заставу.

Згодом активіста звинуватили ще й у незаконному зберіганні зброї.

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Автор: Дмитро Хилюк