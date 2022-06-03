Американський лідер зауважив, що Україна прийматиме самостійне рішення як незалежна країна.

Сполучені Штати не нав'язуватимуть Україні свою волю у питаннях можливих поступок Україні.

Про це під час брифінгу заявив президент США Джо Байден.

"Це їхня територія, і я не збираюся говорити їм, що вони повинні або не повинні робити з нею", - сказав він.

Американський лідер додав, що США продовжать зміцнювати військовий потенціал України сучасною зброєю. При цьому він висловив сподівання, що "рано чи пізно" конфлікт в Україні закінчиться за столом перемовин.

Раніше президент Джо Байден написав колонку для видання New York Times, де назвав види озброєнь, які будуть передані Україні в наступному пакеті військової допомоги.

Ряд ЗМІ додають важливу деталь з посиланням на власні джерела – Сполучені Штати нададуть Україні ракети середньої дальності, здатні вдарити вглиб по території Росії, але нібито з українських партнерів взяли обіцянку цього не робити.

1 червня 2022 року в Росії заявили про готовність завдати удару по США.

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