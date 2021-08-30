Колишній спецпредставник Держдепартаменту США переконаний, що Штати можуть використовувати свій вплив у світі для посилення тиску на Росію з боку інших країн.

У процес врегулювання ситуації на Донбасі потрібно активніше залучати США, і не обов’язково для цього розширювати "нормандський формат", переконаний спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України (2017-2019 рр.) Курт Волкер.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Дом".

За словами Волкера, США можуть використовувати свій вплив у світі для посилення тиску на Росію з боку інших країн.

Волкер зазначив, що перш за все, необхідно призначити нового спецпредставника Держдепартаменту США з питань України, який би координував роботу щодо переговорного процесу в цілому.

Читайте такожЗеленський візьме на зустріч з Байденом важливий документ"Має бути призначений уповноважений, який би ніс відповідальність за все, що стосується врегулювання конфлікту, - як це було у мене, коли я виконував роботу по взаємодії з Францією, Німеччиною, НАТО, ОБСЄ, ЄС, Росією, Канадою, Великою Британією. Але зараз існує певний пробіл, і така ситуація триває вже кілька років. Я вважаю дуже важливим, щоб США зайнялися цим питанням більш активно", — сказав він.

Щоб США могли приєднатися до "нормандського формату", потрібно позитивне рішення всіх чотирьох його учасників, зазначив Волкер.

"Нормандський формат" був створений Францією і Німеччиною спільно з Україною та Росією. Мені здається, якщо запитати будь-яку зі сторін, крім України, — вони б не захотіли додавати США до "нормандського формату". Росія точно не захотіла б. Франція не захотіла б", — прокоментував дипломат.

Але в якому форматі або поза ним допомагати відстоювати Україні територіальну цілісність — не так уже й важливо, додав Волкер.

"Реальна проблема тут у тому, щоби прямо зараз змінити рахунок із Росією. Росія вважає, що вона може продовжувати агресію проти України з відносно невеликими витратами, і без опору з боку Франції та Німеччини, і без змін в контексті переговорів. Тому вона і продовжує. Що мають зробити Сполучені Штати, так це зіграти провідну дипломатичну роль, переконавши Францію, Німеччину, НАТО, ЄС, Велику Британію, Канаду — всіх разом, щоб вони давали відсіч російській агресії, щоби Росія побачила, що її ситуація змінюється і погіршується. Не можна просто так продовжувати агресію і не нести ніяких витрат або не мати втрат", — наголосив екс-спецпредставник США.

І тиск призведе до того, що ситуація в Росії буде погіршуватися, і вона змушена буде погодитися на ефективні перемовини.

"І в той самий момент, коли Росія захоче "знайти рішення", ми вже повинні мати його на столі. Мінські документи створюють основу для цього", - акцентував Волкер.

Він зазначив, що український уряд завжди готовий виконувати домовленості про мир в Україні.

"Своєю чергою, Росія цього просто не хоче. Тому потрібно зробити так, щоб для Росії рахунок і ціна змінилися. І справа зовсім не в форматі. Йдеться про мобілізацію тиску на Росію, щоб змусити її зрозуміти, що така політика обійдеться їй занадто дорого", — резюмував дипломат.

Нагадаємо, що 1 вересня відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена. Її перенесення пов'язане з нестабільною ситуацією в Афганістані.

Автор: Інна Андаліцька