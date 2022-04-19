Заяву Міноборони Росії активно поширювали кремлівські пропагандисти.

Пентагон спростував заяву Міноборони РФ про нібито збиття російськими силами ППО літака з військовою допомогою для України.

Радіо Свобода цитує високопосадовця Міноборони США на закритому брифінгу у Вашингтоні 18 квітня.

Напередодні речник російського оборонного відомства Ігор Конашенков стверджував, що РФ нібито збила український військово-транспортний літак у районі Одеси.

Заяву Міноборони Росії активно поширювали кремлівські пропагандисти.

"Я не бачив повідомлень, які вказують на те, що західна зброя була збита росіянами. Мені нічого не відомо щодо цього і я нічого не бачив з цього приводу. Немає жодних ознак того, що вони (росіяни) завдали удару по вмісту допомоги", - відповіли, своєю чергою, у Пентагоні.

Раніше пропаганду Кремля також спростували й в українській розвідці.

Нова фаза війни

Після невдалого наступу з півдня Білорусі на Київщину, Сумщину й Чернігівщину розгромлені війська ворога були змушені відступати до початкових позицій і перегруповуватися.

Основні зусилля РФ зосереджені на встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утриманні раніше захопленої території.

Паралельно триває блокада й обстріли Маріуполя, а також завдання Росією ракетних ударів по інших містах.

18 квітня стало відомо про початок нової фази війни. Майже по всій лінії фронту Донецької, Луганської і Харківської областей окупанти мали спробу прорвати нашу оборону.

Напередодні цієї фази українське керівництво закликало європейських партнерів і США забезпечити ЗСУ негайним важким наступальним озброєнням, необхідним не тільки для ефективної оборони вільних територій, а звільнення районів, що були окуповані Росією з 24 лютого.

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