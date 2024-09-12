Сторони обговорили, як запобігти додатковим транскордонним атакам з боку Росії.

Білий дім завершує розробку плану послаблення деяких обмежень ударів ЗСУ американською зброєю по території РФ.

Як пише Politico з посиланням на джерела, переговори проводилися в тісному контакті з невеликою групою офіційних осіб у Білому домі. Наразі деталі плану ще узгоджуються, але посадовці у Вашингтоні, Лондоні та Києві останніми днями обговорювали розширення території Росії, яку Україна може уразити зброєю американського та британського виробництва.

Крім того, сторони обговорили, як запобігти додатковим транскордонним атакам з боку Росії, включаючи згоду США дозволити Україні використовувати британські ракети великої дальності, які містять американські частини.

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Ці дискусії знаменують значну зміну тону в порівнянні з тим, що було на початку цього літа. Зокрема, це демонструє, що адміністрація Байдена може бути готова нарешті погодитися на прохання Києва дозволити українській армії краще захищатися та робити більш агресивні кроки всередині Росії.

У червні радник з питань національної безпеки Джейк Салліван зазначав, що США, можливо, захочуть розширити територію, по якій дозволяють бити ЗСУ своєю зброєю.

"Справа не в географії. Йдеться про здоровий глузд. Якщо Росія атакує або збирається атакувати зі своєї території Україну, має сенс лише дозволити Україні завдати удару у відповідь", - наголосив він.

Останніми днями розмови набули особливої гостроти на тлі відправки іранських балістичних ракет до РФ.

Удари далекобійною зброєю по РФ

The Telegraph писав, що надання Києву зеленого світла для ракетних ударів далекого радіусу дії, без сумніву, вплине на хід війни. Інститут вивчення війни визначив щонайменше 225 потенційних цілей, які Україна може вразити негайно. Це військові аеродроми, тренувальні бази, логістичні центри та виробничі об'єкти, які відіграють важливу роль у підтримці російської військової машини.

Видання The Guardian пише, що Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні бити ракетами Storm Shadow по території РФ. Водночас оголошувати про це на саміті у Вашингтоні Лондон не планує.

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