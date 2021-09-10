Тищенку може загрожувати обмеження або позбавлення волі, чи арешт.

Нардеп Ярослав Юрчишин подав до Державного бюро розслідувань та Офісу Генпрокурора заяву про злочин, вчинений депутатом від "Слуги народу" Миколою Тищенком, який виштовхав Гео Лероса за межі трибуни 9 вересня.

Про це Юрчишин повідомив у Facebook.

Політик зазначив, що таким чином Тищенко перешкоджав здійсненню Леросом своїх депутатських повноважень.

У тексті заяви вказано кілька статтей Кримінального кодексу України, за однією з них Тищенку може загрожувати арешт чи обмеження волі.

Читайте такожРабінович заклеїв собі рот у прямому ефірі (відео)"На мою думку, в діях Миколи Тищенка вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 346 Кримінального кодексу України, – вчинення насильницьких дій у зв’язку із державною діяльністю народного депутата України, та частиною першою статті 351 Кримінального кодексу України – створення штучних перешкод у роботі народного депутата України. Щодо статті 346, то такі дії караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років, а щодо 351 - штрафом від ста до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років", – інформує нардеп.

Сутичка між Тищенком та Леросом сталася під час засідання Ради 9 вересня, коли Гео Лерос критикував дії Банкової за трибуною парламенту.

В той час член президентської фракції "Слуга народу" Микола Тищенко вийшов у центр зали й намагався відтягнути від мікрофону свого колегу.

Сам Тищенко потім відповів, що Лерос "говорив не за темою" і намагався образити Зеленського. Своєю чергою, у "Слузі народу" заявили, що обидва учасники конфлікту повинні бути покарані. Пізніше однопартійці Тищенка допустили його виключення.

Сьогодні, 10 вересня, Тищенко відзвітував, що сходив до церкви "помолитися за здоров’я" Лероса.

Автор: Яна Ставська