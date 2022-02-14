Руслан Стефанчук зазначив, що Україна не може сприйняти російський сценарій мінських домовленостей

Неможливо проводити чесні вибори на окупованих частинах Донецької та Луганської областей, не отримавши контроль над цією територією.

Про це спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив в ефірі програми "Право на владу ".

"Ці території є українськими, ми готуємо у ВР заяву, яка буде ґрунтуватися на визнанні цих територій (українськими,- УНІАН) ООН. Вона може бути проголосована навіть завтра. Наш шлях у НАТО і на утримання територіальної цілісності не може залежати від чиїхось забаганок...", - зазначив політик.

При цьому він вказав, що Україна не може сприйняти російський сценарій мінських домовленостей.

"Ми можемо говорити про безпекову частину і вона має бути виконана. Але не можливо проводити чесні вибори, не отримавши контроль над територією", - підкреслив Стефанчук

Визнання РФ "ЛНР" та "ДНР" - що відомо

У січні у Держдумі Росії фракція комуністів зареєструвала проект звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами.

За словами очільника МЗС України Дмитра Кулеби, якщо це рішення буде ухвалено, це означатиме де-юре вихід Росії з Мінських домовленостей.

Сьогодні, 14 лютого, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів, що в парламенті України готується проект постанови, яка ще раз "підкреслить належність територій так званих "ЛНР" та "ДНР" складовою частиною територіальної цілісності України".

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