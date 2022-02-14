Стефанчук прокоментував можливість виборів в ОРДЛО /фото ua.depositphotos.com

Неможливо проводити чесні вибори на окупованих частинах Донецької та Луганської областей, не отримавши контроль над цією територією.

Про це спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив в ефірі програми "Право на владу ".

"Ці території є українськими, ми готуємо у ВР заяву, яка буде ґрунтуватися на визнанні цих територій (українськими,- УНІАН) ООН. Вона може бути проголосована навіть завтра. Наш шлях у НАТО і на утримання територіальної цілісності не може залежати від чиїхось забаганок...", - зазначив політик.

При цьому він вказав, що Україна не може сприйняти російський сценарій мінських домовленостей.

"Ми можемо говорити про безпекову частину і вона має бути виконана. Але не можливо проводити чесні вибори, не отримавши контроль над територією", - підкреслив Стефанчук

Визнання РФ "ЛНР" та "ДНР" - що відомо

У січні у Держдумі Росії фракція комуністів зареєструвала проект звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами.

За словами очільника МЗС України Дмитра Кулеби, якщо це рішення буде ухвалено, це означатиме де-юре вихід Росії з Мінських домовленостей.

Сьогодні, 14 лютого, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів, що в парламенті України готується проект постанови, яка ще раз "підкреслить належність територій так званих "ЛНР" та "ДНР" складовою частиною територіальної цілісності України".

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