Найближчим часом, зокрема, в парламент буде внесено законопроект щодо дистанційного голосування.

В українському парламенті напрацьовано всі можливі варіанти роботи, зокрема, у випадку можливої агресії з боку Росії.

Про це голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук сказав під час брифінгу.

Так, відповідаючи на запитання УНІАН, чи існує план дій щодо роботи парламенту в разі можливої агресії Російської Федерації щодо України, Стефанчук сказав, що "ми пропрацювали всі можливі випадки та ситуації, які стосуються діяльності Верховної Ради".

За його словами, по кожному із напрямків вироблено стратегію, як діятиме парламент "у випадку, якщо…". Парламент готовий до будь-якого розвитку подій, є все необхідне забезпечення, є необхідне законодавче напрацювання на будь-який можливий варіант розвитку подій.

Він наголосив, що за парламентом не буде жодних затримок і будь-які необхідні рішення ухвалюватимуться "швидко та ефективно".

Також на брифінгу Стефанчук зазначив, що вже підготовлено законопроект щодо можливого дистанційного голосування народними депутатами України. За його словами, він уже на завершальній стадії доопрацювання і незабаром може бути зареєстрований в парламенті.

Стефанчук наголосив на його необхідності та нагальності. За його словами, такий законопроект важливий, оскільки необхідно, щоб "у надзвичайно екстремальних ситуаціях ВР не втратила керованість і мала можливість здійснювати свої функції, передбачені Конституцією України".

Можливе вторгнення РФ в Україну

Восени 2021 року у ЗМІ почала з’являтися інформація, що влада Росії перекинула чимало військових та техніки в бік кордону з українською державою.

Читайте такожКомандувач ООС назвав нові мішені Росії у разі захоплення УкраїниУкраїна, США та низка інших західних країн припустили, що РФ готується до вторгнення. Москва відкидає звинувачення і жадає від Штатів та НАТО "гарантій безпеки", зокрема, відмовитися від розширення Альянсу на схід.

У Альянсі стверджували, що не відмовляться від політики "відкритих дверей".

23 січня Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів сім'ї з посольства в Києві.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук пропонує завтра провести зустріч за участі міністра оборони, керівників фракцій та груп парламенту щодо поточної безпекової ситуації.

Вас також можуть зацікавити новини: