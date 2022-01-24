Зустріч має відбутися о 9-й ранку.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук пропонує завтра провести зустріч за участі міністра оборони, керівників фракцій та груп парламенту щодо поточної безпекової ситуації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради.

"До мене звернулася велика кількість фракцій і груп з пропозицією зробити зустріч з міністром оборони для того, щоб ми могли бути поінформовані про ситуацію, яка склалася. І тому, якщо не буде заперечень, ми можемо це провести навіть завтра зранку", - зазначив голова ВР.

Він додав, що у вівторок міністр оборони від'їжджає до іншої країни і повернеться в четвер.

"Якщо буде на це ваша згода, ми могли б провести цю нараду в мене. В режимі, де буде можливість поговорити про ті чи інші виклики і ситуацію станом на сьогодні", - сказав Стефанчук і додав, що таку зустріч за участі керівників фракцій та груп пропонує провести 25 січня о 09:00.

Своєю чергою, речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у своєму Telegram-каналі написала: "Фракція політичної партії "Слуга народу" ініціює проведення закритої робочої зустрічі з питань національної безпеки та оборони за участі керівництва Верховної Ради, міністра оборони України, міністра закордонних справ та голів парламентських фракцій і груп. Ця зустріч пройде завтра, 25 січня, о 09:00 год. в кабінеті голови Верховної Ради України".

Можливе вторгнення РФ в Україну

Нагадаємо, восени 2021 року у ЗМІ почала з’являтися інформація, що влада Росії перекинула багато військових та техніки до кордону з українською державою.

Україна, США й низка інших західних країн припустили, що РФ готується до вторгнення. Москва відкинула звинувачення й зажадала від Штатів й НАТО "гарантій безпеки", зокрема, відмовитися від розширення Альянсу на схід.

У Альянсі стверджували, що не відмовляться від політики "відкритих дверей".

22 січня цього року в Україну прибув літак з першою з кількох партій пакету безпекової допомоги, нещодавно ухваленої Джо Байденом, а 23 січня - друга партія військової допомоги від США.

23 січня Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів сім'ї з посольства в Києві.