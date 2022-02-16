Голова ВР ініціюватиме такі санкції на РНБО.

Голова ВРУ Руслан Стефанчук виступив за застосування персональних санкцій проти кожного депутата російської Держдуми, який проголосував за звернення до президента РФ Володимира Путіна про визнання так званих "ЛНР" та "ДНР".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам після заходів, які були приурочені до Дня єднання.

Коментуючи звернення Держдуми до президента РФ про визнання "ЛДНР", він сказав:

"Це не просто якийсь акт ескалації, а це продовження акту агресії стосовно України".

Стефанчук наголосив, що весь світ і Україна мають відповідати адекватно.

За його словами, однією із таких відповідей "могло б стати накладення санкцій на кожного депутата Державної Думи, який проголосував за це рішення.

"Це буде справедливо, це буде адекватно", - сказав він.

Стефанчук повідомив, що як член Ради національної безпеки і оборони буде таке рішення пропонувати для ухвалення на РНБО.

Водночас він зазначив, що необхідно звернення і до інших парламентів світу щодо застосування персональних санкцій до кожного з депутатів російської Держдуми, які голосували за це рішення.

При цьому Стефанчук зазначив, що поки що це на рівні ідеї і необхідні ще консультації. Він додав, що рішення будуть обговорюватися з МЗС України, щоб вони були "зважені і фахові, а не просто якісь там істеричні і незрозумілі".

Перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко вважає, що зазначене рішення Держдуми – "це крок на ескалацію, це точно не крок на зменшення напруги".

Він додав, що таке рішення спрямоване "точно не на виконання Мінських угод, а швидше як демонстрація свого ставлення до Мінських угод". Він нагадав думку Отто фон Бісмарка, яку ще "не всі досі усвідомили в Україні", що угоди з Росією не варті паперу, на якому вони написані.

На запитання, чи президент Росії Володимир Путін може ухвалити рішення про визнання ОРДЛО, Корнієнко відповів:

"Путіна не можемо розуміти ні я, ні Руслан Олексійович (йдеться про голову ВРУ Руслана Стефанчука – УНІАН) при всіх наших телепатичних здібностях, які за роботу у ВР створені".

Визнання "ЛДНР" Росією: що відомо

У січні у Держдумі Росії фракція комуністів зареєструвала проект звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами.

15 лютого Держдума РФ підтримала це звернення та скерувала його до Путіна.

Цього ж дня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна повідомила міжнародним партнерам, що можливе визнання Росією окупаційних адміністрацій "ЛДНР" як "незалежних утворень" означатиме її вихід з Мінських домовленостей.

Водночас Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до міжнародних організацій, урядів та парламентів держав світу щодо невизнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

ВР закликала міжнародні організації не визнавати будь-які рішення Росії, які будуть стосуватися визнання "ДНР" та "ЛНР".

Крім того, український парламент закликав рішуче засудити будь-які дії Росії, спрямовані на погіршення безпекової ситуації у світі в цілому, та в Україні, зокрема; розглянути питання правових підстав перебування РФ у складі постійних членів Ради Безпеки ООН та провести термінове засідання РБ ООН щодо ескалації конфлікту на державних кордонах України.

Також ВР закликала невідкладно застосувати додаткові санкційні механізми щодо Росії задля упередження подальшої ескалації конфлікту.

У зверненні наголошується, що так звана "влада" незаконних утворень є окупаційними адміністраціями РФ на тимчасово окупованих територіях України, управління якими здійснюється Росією. Тому Верховна Рада вважає за неможливе вести прямі переговори з ватажками цих утворень.

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