15 лютого Держдума Росії підтримала звернення фракції комуністів до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами.

В Європейському Союзі засуджують звернення Державної думи Російської Федерації до президента Володимира Путіна з проханням визнати російські окупаційні адміністрації "ЛНР" та "ДНР" на Донбасі як "незалежні держави".

Про це повідомив віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у мікроблозі Twitter.

"ЄС рішуче засуджує рішення Державної Думи Росії передати звернення президенту Путіну, щоб визнати неконтрольовані урядом України райони Донецької і Луганської області як незалежні утворення. Це визнання буде чітким порушенням Мінських угод", - наголосив Боррель.

Високий представник ЄС додав, що підтримка і відданість Євросоюзом незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів залишається непохитною.

"Ми наполегливо закликаємо Росію виконувати її зобов'язання і сумлінно взаємодіяти в рамках "нормандського формату" і Тристоронній контактній групі", - заявив Боррель.

Можливе визнання "ЛДНР" Путіним

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого Держдума Росії підтримала звернення фракції комуністів до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами.

Верховна Рада, своєю чергою, ухвалила постанову про звернення до міжнародних організацій, урядів та парламентів держав світу щодо невизнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

У зверненні звучить заклик до міжнародних організацій не визнавати будь-які рішення Росії, які будуть стосуватися визнання "ДНР" та "ЛНР".

Крім того, український парламент закликав рішуче засудити будь-які дії Росії, спрямовані на погіршення безпекової ситуації у світі в цілому, та в Україні, зокрема; розглянути питання правових підстав перебування РФ у складі постійних членів Ради Безпеки ООН та провести термінове засідання РБ ООН щодо ескалації конфлікту на державних кордонах України.

Також ВР закликала невідкладно застосувати додаткові санкційні механізми щодо Росії задля упередження подальшої ескалації конфлікту.

У зверненні наголошується, що так звана "влада" незаконних утворень є окупаційними адміністраціями, управління якими здійснюється Росією. Тому Верховна Рада вважає за неможливе вести прямі переговори з ватажками цих утворень.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна повідомила міжнародним партнерам, що визнання Росією "Л/ДНР" як "незалежних утворень" означатиме її вихід з Мінських домовленостей.