Урядовець пояснила, чи досі Україна розглядає можливість вступу до Європейського Союзу за два роки.

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина зазначає, що чотири рекомендаційні пункти Європейської Комісії є "технічними", і вже в грудні буде прогрес по деяких з них.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час прес-конференції щодо результатів звіту Єврокомісії про прогрес України в рамках Пакету розширення.

Відповідаючи на запитання, чи встигне Україна до засідання Європейської Ради провести необхідні для початку вступу до Європейського Союзу реформи, Стефанішина зауважила: "Чотири пункти, які визначені Європейською Комісією, - вони є, насправді, технічними по вазі. Вони не мають нічого спільного з сімома рекомендаціями, основоположними реформами".

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Виконання умов для членства в ЄС

За її словами, ці чотири пункти є "лише рекомендацією, якої може дослухатися Європейська Рада або не дослухатися".

"Ці чотири пункти не мають жодного зв’язку з політичним рішенням, яке буде ухвалюватися в грудні. Йдеться про те, що після ухвалення політичного рішення, якщо таке рішення буде, очікується, що Єврокомісія почне працювати, коли буде прогрес по цих чотирьох пунктах", - сказала Стефанішина і додала, що ці нюанси дуже важливі.

Водночас урядовець звернула увагу, що президентка Єврокомісії була в Україні за кілька днів до публікації звіту.

"І всі ці пункти проговорювалися по цих рішеннях: і по структурі Національного антикорупційного бюро, і по законодавству по лобіюванню, і по подальших кроках по національних меншинах. Президент має розуміння, він дав своє політичне зобов’язання, що ці завдання будуть виконані. І вже в грудні точно буде прогрес по деяких з них", - зауважила віце-прем’єр.

Посол ЄС в Україні: Україна б’є всі рекорди з підготовки документів

Своєю чергою, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова наголосила, що "є чітке рішення почати переговори". "Є чотири критерії, які треба оцінити перед початком наступних кроків", - сказала вона.

Посол також зауважила, що напередодні у Верховній Раді України вона сказала, що наша країна б’є всі рекорди з підготовки необхідних документів. "Ніхто насправді не визначає жодних часових рамок. Все буде залежати від вас. Ви показує дуже гарний приклад як для воюючої країни, ухвалюючи всі управлінські рішення, розробляючи нове законодавство", - зазначила Матернова.

Терміни вступу до ЄС

На запитання щодо того, чи досі Україна розглядає можливість вступу до ЄС за два роки, Стефанішина зауважила, що процес розширення та його динаміка "будуть швидкими, ефективними".

"Європа вже обрала для себе те, що Європа буде розширена. До Європи, до Європейського Союзу доєднається вісім країн. І це, в комбінації з українською перемогою на фронті, завершенням війни, буде поверненням, - одним, ще додатковим пунктом до Формули миру Зеленського – поверненням до мирної Європи і закріпленням миру в Європі", - сказала вона.

Урядовець підкреслила, що без України увесь цей процес неможливий. "Тому Україна рухається швидко, Україна диктує правила, Україна готує рішення наперед, Україна мобілізована", - зазначила Стефанішина.

За її словами, протягом року, окрім виконання політичних критеріїв, Україна готувалася до початку перемовин.

"Ми провели самооцінку, селф-скринінг. Це офіційна процедура, яка почнеться після відкриття перемовин. Вона зазвичай триває три роки. Два – це дуже швидкий період. Три роки, чотири, можливо, більше. Ми вже цю роботу зробили і вже маємо рішення Європейської комісії, яке можна виконувати прямо зараз", - сказала вона.

Урядовець пояснила, що йдеться про те, що незалежно від подальших політичних моментів, пов’язаних з перемовинами, Україна вже починає готуватися, вже починається скринінг та підготовка переговорної рамки.

"Тобто Україна сама визначає динаміку. І доти, доки Україна буде рухатися активно, проактивно, виконуючи свою роботу, думаючи на 10 кроків наперед, - доти ми можемо бути спокійними. Дійсно: два роки – я теж завжди говорила про два роки. Але в своєму розумінні я мала на увазі два роки після початку перемовин… Україні реально за два роки виконати свою домашню роботу", - пояснила Стефанішина.

Вона також зауважила, що звіт Єврокомісії про прогрес України - це історичне рішення, і на основі цього документу готуватиметься національна програма підготовки до вступу до ЄС, яка оновлюватиметься щороку.

"Ми відходимо від історії з сімома рекомендаціями. Ми рухаємося далі в напрямку початку підготовки перемовин. Ми розглядаємо чотири додаткових критерії, які визначила Європейська Комісія… Але не факт, що вони все ж таки будуть підтверджені Європейською Радою в грудні. Це рекомендація – врахувати ці критерії", - сказала віце-прем’єр.

Шлях України до ЄС - новини

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада Єврокомісія рекомендувала Європейській Раді розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що виконано 90% реформ. Уже в грудні Україна очікує на політичне рішення від Європейської ради.

Голова представництва Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова вважає, що Україна буде просуватися до членства в ЄС значно швидше, ніж інші країни. Вона сподівається побачити Україну в ЄС "протягом цього десятиліття".

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про підготовку до переговорного процесу із Європейським Союзом щодо вступу.

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