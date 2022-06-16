Зокрема, було розглянуто нагальні потреби України.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг розповів про теми розмов з міністром оборони України Олексієм Резніковим на зустрічах з міністрами оборони країн-членів Альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу у Брюсселі після дводенного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.

"Вчора ввечері ми зустрілися з українським міністром оборони Резніковим. Ми розглянули нагальну потребу для нашої подальшої підтримки, оскільки Росія веде невпинну війну на виснаження проти України", - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що союзники і партнери НАТО надають Україні безпрецедентну підтримку, аби вона могла захищатися від агресії РФ.

"Союзники оголосили про надання додаткової допомоги, у тому числі дуже необхідного важкого озброєння і систем дальнього радіусу дії. Ми також обговорили плани підтримки країни на довгостроковішу перспективу. Ми збираємо комплексний пакет допомоги для України, аби допомогти їй покращити сумісність з НАТО, перейти від озброєння радянської епохи на сучасне озброєння НАТО і ще більше зміцнити безпекові інституції", - наголосив Столтенберг.

Він зазначив, що на зустрічі з Резніковим обговорювався подальший шлях підтримки України.

За словами генсека, також вчора понад 40 представників країн союзників і партнерів Альянсу взяли участь у зустрічі Консультативної групи з оборонної підтримки України, яку очолюють Сполучені Штати, і зобов'язалися продовжувати підтримувати право України на самозахист.

Крім того, як зауважив Столтенберг, на зустрічі обговорювалися способи "збереження безпрецедентного рівня підтримки для України".

Він додав, що наразі голова увага зосереджується на наданні Україні військової підтримки - летальної і нелетальної, а також на зміцненні потенціалу України, модернізації її оборонних і безпекових інституцій на довгострокову перспективу.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня за підсумками третьої зустрічі у форматі "Рамштайн" стало відомо, що Німеччина передасть Україні три реактивні системи залпового вогню з керованими снарядами. Словаччина надасть Україні гелікоптери серії "Мі", а Канада, Польща і Нідерланди – артилерію.Сполучені Штати Америки до кінця червня нададуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Також міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США планують новий пакет допомоги для України на 1 млрд доларів. Пакет включатиме: керовані снаряди для РСЗВ, 18 гаубиць M777 і 36 тис. снарядів до них, дві додаткові протикорабельні системи Harpoon, тисячі приладів для захищеного радіозв'язку, прилади нічного бачення й інші оптичні прилади.