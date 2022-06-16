Міністр оборони України провів зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Олексій Резніков переконаний, що Україна має отримати більш важку зброю.

Про це у своєму Тwitter міністр оборони України написав після зустрічі з генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору Єнсом Столтенбергом.

Міністр Резніков також зазначив, що ця зустріч була "дуже продуктивною".

"З точки зору російської агресії проти України повідомлення було голосним і ясним: Карфаген буде зруйнований! Ніхто нас не зупинить! Безпека всього євроатлантичного простору в наших руках. Ці руки повинні отримати більш важку зброю", - зазначає Резніков.

Як повідомляв УНІАН, вчора відбулася зустріч Контактної групи підтримки України (так званий "Рамштайн-3"), очолювана Сполученими Штатами Америки. На цьому засіданні обговорені термінові потреби України в озброєнні.

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