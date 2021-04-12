Міністри підтвердили незмінну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Міністри закордонних справ країн Великої сімки і високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель стурбовані активним нарощуванням російських збройних сил на території України, біля її кордонів і в незаконно анексованому Криму.

Читайте також"Руки геть від України": у Європарламенті жорстко звернулися до ПутінаПро це повідомляють у прес-службі МЗС Великобританії.

У заяві йдеться, що великомасштабні переміщення військ без попереднього повідомлення являють собою "загрозливу і дестабілізуючу діяльність".

"Ми закликаємо Росію припинити провокації і негайно знизити напруженість відповідно до її міжнародних зобов'язань. Зокрема, ми закликаємо Росію дотримуватися принципів і зобов'язань ОБСЄ, які вона підписала щодо прозорості пересування військових, і виконати процедуру, встановлену відповідно до глави III Віденського документа", - йдеться в повідомленні.

Міністри підтвердили незмінну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

"Ми закликаємо всі сторони конструктивно брати участь у Тристоронній контактній групі за пропозиціями ОБСЄ про підтвердження і зміцнення режиму припинення вогню", - зазначили вони.

Стягування російських військ до кордонів України

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.

У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

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Автор: Людмила Жерновська