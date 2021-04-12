Міністри закордонних справ країн Великої сімки і високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель стурбовані активним нарощуванням російських збройних сил на території України, біля її кордонів і в незаконно анексованому Криму.
Читайте також"Руки геть від України": у Європарламенті жорстко звернулися до ПутінаПро це повідомляють у прес-службі МЗС Великобританії.
У заяві йдеться, що великомасштабні переміщення військ без попереднього повідомлення являють собою "загрозливу і дестабілізуючу діяльність".
"Ми закликаємо Росію припинити провокації і негайно знизити напруженість відповідно до її міжнародних зобов'язань. Зокрема, ми закликаємо Росію дотримуватися принципів і зобов'язань ОБСЄ, які вона підписала щодо прозорості пересування військових, і виконати процедуру, встановлену відповідно до глави III Віденського документа", - йдеться в повідомленні.
Міністри підтвердили незмінну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.
"Ми закликаємо всі сторони конструктивно брати участь у Тристоронній контактній групі за пропозиціями ОБСЄ про підтвердження і зміцнення режиму припинення вогню", - зазначили вони.
Стягування російських військ до кордонів України
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.
- 31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
- Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.
- У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
- Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.
- 8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.
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