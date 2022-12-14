Рішення ухвалювали троє суддей за позовом Мін'юсту.

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави рухоме, нерухоме майно та кошти колишнього президента України Віктора Януковича, задовольнивши позов Міністерства юстиції.

Як повідомляє прес-служба ВАКС у Facebook та "Центр протидії корупції" у Telegram, ВАКС стягнув:

Межигір’я, зокрема знамениту Хонку;

готельно-ресторанний комплекс у Сухолуччі;

квартиру на Оболонській набережній;

паркомісця;

31 млн грн та 84,9 тисяч доларів на банківських рахунках;

100% часток у статутному капіталі ТОВ "Танталіт" та "Будинок Лісника";

537 культурних цінностей на 18,7 млн євро (книги, ікони, картини, антикварні меблі, годинники, вази, шаблі, рушниці і навіть гармата 19 століття).

Рішення ухвалили судді Віталій Крикливий, Віктор Ногачевський та Віктор Маслов. Як зазначили в ЦПК, більшість активів вдалося конфіскувати завдяки якісній роботі детективів НАБУ в рамках кримінального провадження щодо Межигір’я.

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Розслідування справи щодо "Межигір'я"

НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року. З моменту втечі екс-президента і його сина до Російської Федерації у 2014 році і до грудня 2019 року справу розслідувала ГПУ. У грудні 2021 року детективи завершили розслідування справи.

Крім того, за матеріалами НАБУ і САП, зібраними під час розслідування, Міністерство юстиції подало позов про стягнення в дохід держави активів колишнього президента, зокрема і резиденції. Цей механізм конфіскації став можливим завдяки закону України "Про санкції", що застосовується тільки під час дії воєнного стану до осіб, які значною мірою сприяли збройній агресії проти України. Наразі триває судовий розгляд.

4 листопада прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомила, що Вищий антикорупційний суд обмежив захисту колишнього президента України Віктора Януковича та його сина строки ознайомлення з матеріалами справи про заволодіння резиденцією "Межигір'я" до 5 грудня.

Згідно з даними САП, збитки, завдані державі, перевищують 540 млн грн.

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