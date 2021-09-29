Від журналістів вимагають опублікувати "плівки Медведчука" у первісному вигляді.

Окружний адмінсуд Києва відкрив справу проти журналістів Bihus.info за позовом п’ятого президента України й нардепа від "Євросолідарності" Петра Порошенка.

Про це заявив адвокат позивача Ігор Головань, цитує прес-служба партії.

Юрист пояснив, що від журналістів вимагають опублікувати "плівки Медведчука" у первісному вигляді.

За його словами, суд "вимушено" відкрив провадження "після багатомісячних "танців з бубном".

Читайте такожЗа 5 років партії витратили понад 3 мільярди гривень, з яких більша частина з держбюджету - КВУУ Порошенка зазначили, що журналісти оприлюднили вже змонтовані відеофайли.

"А справжній вигляд переданих Bihus.info владними замовниками файлів засвічено на тих таки відео. Це аудіофайли, імена яких містять номери телефонів. Ми вимагаємо оприлюднення саме цих файлів, саме в такому вигляді", – заявив адвокат.

"Плівки Медведчука": що відомо

Проект журналістських розслідувань Bihus.Info оприлюднив записи, зроблені під час прослуховування розмов народного депутата від "ОПЗЖ" Медведчука з російськими високопосадовцями та ватажками бойовиків.

Із записів випливає, що Медведчук брав участь у переговорах про закупівлю газу, електроенергії та про обмін полоненими. Так, в одній з частин програми журналісти розповіли, як "труба Медведчука" стала його власністю.

Також стало відомо, що Медведчук восени 2014 року за погодженням з тодішнім президентом Петром Порошенком і під прикриттям СБУ вів переговори про закупівлю вугілля з ОРДЛО.

Крім того, Медведчук блокував звільнення "кіборга" Андрія Гречанова з полону бойовиків заради Порошенка.

Автор: Яна Ставська