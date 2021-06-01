У Порошенка інформацію, оприлюднену журналістами, заперечують.

Кум президента РФ, нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук восени 2014 року за погодження за тодішнім президентом Петром Порошенком й під прикриттям СБУ вів переговори про закупівлю вугілля з ОРДЛО.

Про це йдеться в новому розслідуванні журналістів проекту BIHUS.info, які оприлюднили третю частину так званих "плівок Медведчука".

Зокрема, за даними ЗМІ, Медведчук домовлявся й вів переговори щодо закупівлі вугілля Україною у підприємств на окупованій території Донбасу. На це він нібито вмовив тодішнього президента й той дозволив Нацбанку переказувати кошти за це на спеціальний рахунок. Втім, такий варіант не сподобався російській стороні, яка вимагала доставити в ОРДЛО готівку. Примітно, що Медведчук навіть пропонував "бартер" - постачати бойовикам продовольство в обмін на вугілля. Але і цей варіант відкинули.

У розслідуванні оприлюднено перемовини кума Путіна з тодішнім заступником голови уряду РФ Дмитром Козаком, міністром енергетики Росії Олександром Новаком та помічником Путіна Владиславом Сурковим. Також оприлюднено спілкування Медведчука з ватажками "ДНР".

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Журналісти стверджують, що Медведчуку навіть вдалося домовитися про поставки готівки на окуповані території за погодженням з СБУ. Повідомляється, що перший транш було відвезено 31 грудня, другий планували доставити 5 січня 2015 року. Прибуток Медведчуку, за даними розслідувачів, забезпечувала компанія-посередник.

"Доставку ми тут забезпечуємо, тому що перший замголови СБУ працює в цій, моїй групі, так. Він буде забезпечувати до блокпостів. А далі ми передаємо... Касир отримує гроші в Маріуполі і в Лисичанську, й супроводжує з охороною до блокпостів. А потім охорона змінюється на іншу", - заявив Медведчук Дмитру Козаку.

Тодішній голова СБУ Валентин Наливайченко в коментарі журналістам заявив, що не знав про факт перевезення готівки: "Мені нічого не відомо про таке. До торгівлі ставлюся негативно".

Детальніше дивіться в розслідуванні:

Прес-служба партії "Європейська солідарність" у коментарі УП заперечила достовірність інформації журналістів, назвавши її "фейками зеленої влади". Там нагадали, що у 2014 році енергетична галузь України мала критичний стан через брак вугілля, а тому було вирішено купувати вугілля в ОРДЛО. При цьому, у Порошенка наголошують, що йшлось лише про підприємства, які знаходилися в українському правовому полі.

Раніше журналісти оприлюднили дві частини "плівок Медведчука". Перша стосувалася перемовин Медведчука з керівництвом РФ та ватажками бойовиків. У другій ЗМІ розповіли, як "труба Медведчука" стала його власністю.

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Автор: Іван Бойко