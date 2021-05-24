Медведчук хвалиться регулярними розмовами з "нашим головним".

Журналісти BIHUS.info оприлюднили другу частину розслідування, зробленого по записах перемовин кума Путіна та нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука з російськими чиновниками.

Запис розміщено на Youtube проекту.

Першу частину розслідування можна подивитися за посиланням. Там йшла мова про спілкування Медведчука з бойовиками ОРДЛО та керівництвом Росії.

Журналісти продовжили аналізувати записи й встановили, яким чином Медведчук став власником "труби" - ділянки нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок".

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Серед іншого Медведчук регулярно спілкувався з головою російської "Роснефти" Миколою Токарєвим, якому він неодноразово розповідав, що всі дії погоджує з "нашим головним". За даними журналістів, мова йде про тодішнього президента Петра Порошенка.

"Я ж тут розмовляв з нашим головним, так. Ну ще того тижня ми розмовляли. Там же зупинили, перенесли цю справу, так? По трубі, по трубі... І в нього там є пропозиція, тому я, мабуть, наступного тижня приїду і вам розкажу ... ідеї. Це він там контролює особисто", - каже в одній з розмов кум Путіна.

Медведчук також розповів про суди щодо "труби", яку спочатку повертали росіянам, а потім вона дісталася куму Путіна. Відповідне рішення ухвалював один з рівненських судів.

"Наш головний", за словами Медведчука, особисто курував дане питання, у тому числі під час особистих зустрічей з ним.

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Питання нафтопроводу Медведчук також обговорював з заступником прем'єра РФ Дмитром Козаком. Цього питання торкалися в питанні "націоналізації" Севастопольського заводу, який пов'язували зі структурами Порошенка.

У коментарі журналістам Порошенко заявив, що жодних тем з Медведчуком, окрім обміну полоненими, не обговорював. "Вся решта позицій - це є суцільна брехня", - заявив екс-президент.

Детальніше дивіться в розслідуванні:

Що цьому передувало:

На початку квітня президент Володимир Зеленський повідомив про повернення в державну власність нафтопроводу "ПрикарпатЗахідтранс", власників якого пов'язують з Віктором Медведчуком.

19 лютого на засіданні РНБО були введені санкції проти Віктора Медведчука і ще кількох осіб, а також доручено повернути в державну власність нафтопровід "ПрикарпатЗахідтранс".

Фонд державного майна України звернувся до суду з позовом про повернення в державну власність ділянки нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" - так званої "труби Медведчука".

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Автор: Іван Бойко