Антоненко залишається під цілодобовим домашнім арештом.

Суд відмовився відпускати під особисте зобов'язання Андрія Антоненка, якого обвинувачують у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив суд присяжних у складі Шевченківського районного суду Києва.

"Клопотання захисника Кругового про зміну запобіжного заходу обвинувачуваному Антоненку Андрію... з домашнього арешту на особисте зобов'язання залишити без задоволення", - зазначила головуюча суддя Оксана Голуб.

Журналіст Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь.

Нині Андрій Антоненко і Юлія Кузьменко перебувають під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслета, а на Яну Дугарь покладено додаткові процесуальні обов'язки.

Автор: Антоніна Доломанжи