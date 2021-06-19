19 червня журналісти зафіксували, що підозрювана у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета військовий медик Яна Дугарь прийшла до Офісу президента.

В Офісі президента сьогодні, 19 червня, відбулась зустріч за участі старшого бойового медика Яни Дугарь, обвинуваченої у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, на майданчику Консультативної ради з питань забезпечення гарантій прав і основоположних свобод осіб, які брали участь у захисті України.

Про це йдеться в переданому кореспонденту УНІАН коментарі радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

“Якщо прибрати конспірологію та сенсації. Сьогодні в Офісі президента відбулась зустріч за участі Яни Дугарь на майданчику Консультативної ради з питань забезпечення гарантій прав і основоположних свобод осіб, які брали участь у захисті України”, - заявив він.

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Подоляк нагадав, що ця Рада була створена президентом України Володимиром Зеленським за пропозицією керівника Офісу президента Андрія Єрмака у березні цього року для відстоювання прав людей, які захищали нашу державу. Очолює її Альона Вербицька. На розгляді цієї Ради перебувають вже понад 300 справ.

В Офісі президента зауважили, що в зустрічі з пані Дугарь разом з її адвокатами брали участь Альона Вербицька, заступники керівника Офісу президента Андрій Смірнов, Костянтин Машовец та радник керівника Офісу президента Андрій Ляхович. Також до зустрічі приєднався глава Офісу президента Андрій Єрмак – на короткий проміжок часу перед іншою нарадою.

“У цій ситуації, як і в багатьох схожих ситуаціях, державну владу хвилює лише одне – це питання справедливості. З огляду на стан судової системи в Україні потребують особливої уваги процеси, у яких фігурують ветерани війни на сході України. Наприклад, не завжди у справах, які зачіпають їхні інтереси, вони мають належне представництво у судах. Тому логічно, що держава може аналізувати відповідні справи для того, щоб визначити: чи дотриманий принцип справедливості. Зокрема і про це на сьогоднішній зустрічі говорив Андрій Єрмак”, - повідомив Подоляк.

За його словами, на відміну від попередніх часів зараз Офіс президента не втручається в судові процеси, не використовує так зване "телефонне право".

“Але оскільки в суспільстві є сумніви щодо того, як відбуваються певні процеси, які висуваються звинувачення, на майданчику Консультативної ради в Офісі президента може здійснюватись відповідна комунікація та аналіз існуючих процесів, які викликають резонанс. Зокрема для нас є принциповим – щоб була встановлена і представлена суспільству повна правда у справі про вбивство Павла Шеремета. Саме для цього і застосовуються наявні цивілізовані інструменти без жодного втручання у відповідний судовий процес”. - резюмував Подоляк.

Як відомо, сьогодні, 19 червня журналісти зафіксували, що підозрювана у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета військовий медик Яна Дугарь прийшла до Офісу президента. На запитання журналістів Дугарь не відповіла.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня, Зеленського на прес-конференції запитали, якщо зрештою Антоненка, Кузьменко та Дугарь визнають невинними у співучасті вбивства журналіста Павла Шеремета, чи буде покараний Аваков відставкою.

На що він відповів: ”Я не втручаюсь у діяльність правоохоронних органів і діяльність суду. Але скажу вам відверто, я знаю детально, що відбувається. Мені не все одно. Якщо незаконно було засуджено цих людей, і те що вони перебували за ґратами - мені не все одно. Доказів 100% ще немає того, що вони невинні чи винні”, - заявив Зеленський.

При цьому глава держави сказав, що спілкується в смс-режимі з однією із обвинувачених у справі Яною Дугарь.

Також глава держави покликав до себе окремих журналістів, щоб приватно продемонструвати смс-листування з Дугарь.

Довідка УНІАН. Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють Антоненка, Кузьменко і Дугарь.

Кузьменко перебуває під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслета, а на Дугарь покладено додаткові процесуальні обов`язки.

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Автор: Костянтин Гончаров