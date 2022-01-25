Міністр оборони Олексій Резніков оцінив поставки озброєння з США і Великобританії. За словами політика, Україна отримала те, про що раніше ми могли тільки мріяти.
Про це Резніков заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.
Він не став розкривати подробиці про те, яке саме озброєння прибуло в Україну, проте зазначив, що "там багато цікавого". За словами Резнікова, він вже давно веде переговори з партнерами й наслідки таких переговорів можна оцінити наочно.
"Наслідки ви бачите - літаки, які прилітають з Лондона, два літаки з США... А завтра (25 січня - УНІАН) ми зустрічаємо третій літак з допомогою", - вказав політик.
Говорячи про те, чи отримає Україна системи ППО і ракети Patriot, Резніков вказав, що деталей він поки розкривати не буде.
"Але повірте, в тій допомозі вже є багато цікавих речей, про які ми мріяли раніше", - зазначив Міністр оборони.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україну прибула друга партія військової допомоги від США. Штати для зміцнення обороноздатності України передали Києву понад 80 тонн зброї, зазначив Резніков.