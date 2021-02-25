2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти народного депутата від партії "Опозиційна платформа - за життя" Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тарас Козак у Верховному суді оскаржив указ президента про застосування проти нього обмежувальних заходів.

Читайте такожСБУ повідомила про підозру у держзраді "експерту" телеканалів Медведчука (відео)Про це йдеться у повідомленні Верховного суду у Facebook.

Зокрема, 24 лютого до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду надійшов позов від депутата Козака, яким він оскаржує запроваджені санкції, введені указом президента «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"».

У суді нагадали, що раніше до ВСУ надходили інші позовні заяви щодо оскарження зазначеного указу.

Санкції проти Медведчука і його оточення: що відомо

2 лютого Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти депутата від "Опозиційної платформи - за життя" Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції будуть застосовані до голови політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно та активи, які є у підпорядкуванні Медведчука та його дружини.

За словами Данілова, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв’язку з цим розслідуванням.

Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", оскільки нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідтранс", яку пов'язують з Медведчуком.

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Автор: Віталій Саєнко