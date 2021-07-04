На борту есмінця президент України поспілкувався з командувачем 6-го флоту ВМС США віце-адміралом Юджином Блеком.

Президент Володимир Зеленський на борту есмінця "Росс" Військово-Морських Сил США заявив, що Україна зможе успішніше захищатися від Російської Федерації завдяки допомозі партнерів.

Як повідомили в прес-службі глави держави, під час робочої поїздки в Одеську область Зеленський відвідав американський есмінець, який бере участь у міжнародних військово-морських навчаннях "Сі Бриз – 2021".

Читайте такожЗеленський розповів, що збирається зробити з українським флотом

Зокрема, він ознайомився з обладнанням та озброєнням судна. На борту есмінця президент України поспілкувався з командувачем 6-го флоту ВМС США віце-адміралом Юджином Блеком.

"Ми віримо, що завдяки підтримці наших партнерів, Сполучених Штатів Америки, і на суші, і на воді, і в повітрі зможемо більш впевнено та успішно захищати нашу незалежність", – зазначив Зеленський.

Створення дивізіонів берегових мобільних комплексів

Раніше командувач ВМС контрадмірал Олексій Неїжпапа заявляв про плани до 2025 року створити три дивізіони берегових мобільних комплексів "Нептун", оснащених крилатими ракетами. У ВМС вважають, що ракетна зброя має стати основним стримуючим фактором на морі для захисту країни від супротивників.

Передача катерів

У липні 2020 року Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI та супутнього обладнання.

Будівництво першої партії кораблів буде завершено до грудня 2022 року.

Побудує кораблі компанія SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон). Будівництво обійдеться в майже 20 млн доларів.

Замовником з боку США є Командування Військово-морських систем, а фінансування здійснюється за програмою посилення обороноздатності України.

4 червня 2021 року Зеленський заявив про те, що Сполучені Штати Америки почнуть передачу Україні патрульних катерів Mark VI у 2022 році.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко