Президент Володимир Зеленський на борту есмінця "Росс" Військово-Морських Сил США заявив, що Україна зможе успішніше захищатися від Російської Федерації завдяки допомозі партнерів.
Як повідомили в прес-службі глави держави, під час робочої поїздки в Одеську область Зеленський відвідав американський есмінець, який бере участь у міжнародних військово-морських навчаннях "Сі Бриз – 2021".
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Зокрема, він ознайомився з обладнанням та озброєнням судна. На борту есмінця президент України поспілкувався з командувачем 6-го флоту ВМС США віце-адміралом Юджином Блеком.
"Ми віримо, що завдяки підтримці наших партнерів, Сполучених Штатів Америки, і на суші, і на воді, і в повітрі зможемо більш впевнено та успішно захищати нашу незалежність", – зазначив Зеленський.
Створення дивізіонів берегових мобільних комплексів
Раніше командувач ВМС контрадмірал Олексій Неїжпапа заявляв про плани до 2025 року створити три дивізіони берегових мобільних комплексів "Нептун", оснащених крилатими ракетами. У ВМС вважають, що ракетна зброя має стати основним стримуючим фактором на морі для захисту країни від супротивників.
Передача катерів
- У липні 2020 року Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI та супутнього обладнання.
- Будівництво першої партії кораблів буде завершено до грудня 2022 року.
- Побудує кораблі компанія SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон). Будівництво обійдеться в майже 20 млн доларів.
- Замовником з боку США є Командування Військово-морських систем, а фінансування здійснюється за програмою посилення обороноздатності України.
- 4 червня 2021 року Зеленський заявив про те, що Сполучені Штати Америки почнуть передачу Україні патрульних катерів Mark VI у 2022 році.
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