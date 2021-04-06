Метою зборів є нарощування спроможностей підрозділів тероборони до виконання визначених їм завдань.

У прикордонних районах на півдні України оголосили збори територіальної оборони для посилення і захисту державного кордону, охорони і оборони визначених об’єктів, боротьби з диверсійно-розвідувальними групами в прикордонних районах країни.

Про це повідомляє прес-служба Сухопутних військ ЗСУ на сторінці в Facebook.

"Метою зборів є нарощування спроможностей підрозділів тероборони до виконання визначених їм завдань", - йдеться в повідомленні.

Збори мають за мету удосконалити рівень умінь і практичних навичок командирів та штабів щодо управління підрозділами, підвищити індивідуальні навички військовослужбовців щодо виконання визначених завдань на реальних об’єктах.

Читайте такожВ армії почали пілотний курс гірської підготовки

Зокрема, мова йде про вдосконалення таких умінь і навичок:

з охорони та захисту адмінкордону з Кримом, прикриття десантно-доступних ділянок узбережжя;

виконання завдань з контролю населених пунктів;

з охорони органів державної влади;

посилення охорони критичних об’єктів, мостів;

несення служби на блокпостах, контролю населених пунктів з виконанням завдань комендантської години;

боротьби з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій