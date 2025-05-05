Джулі Девіс буде поєднувати обов'язки тимчасової повіреної США у справах України і посла США на Кіпрі.

Тимчасова повірена у справах США Джулі Девіс прибула до України і приступила до виконання своїх дипломатичних обов’язків. Про це повідомляє посольство США в Україні у мережі X.

"Ми раді вітати у Києві Тимчасову повірену у справах США в Україні Джулі С. Девіс. Після підписання історичної Угоди про створення інвестиційного фонду відбудови України посол Девіс прибула в Україну у критичний час для продовження реалізації політики президента Трампа, спрямованої на завершення війни та забезпечення тривалого миру і процвітання в Україні", - йдеться у повідомленні.

Водночас, як сказано на сайті посольства США, посол Девіс із 2023 року обіймає посаду посла США на Кіпрі й залишатиметься акредитованою там протягом свого перебування в Києві.

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Вона є кар’єрною дипломаткою вищого керівного складу дипломатичної служби США. Її 30-річна кар’єра в Державному департаменті США охоплює численні відрядження до країн Східної Європи.

До призначення послом до Республіки Кіпр посол Девіс працювала спеціальним посланником з питань Білорусі у Вільнюсі, Литва. У 2020 році вона була затверджена першим послом США в Республіці Білорусь із 2008 року.

Посольство США в Україні

У квітні посол США в Україні Бріджит Брінк вирішила полишити свою посаду. В Україні вона працювала з травня 2022 року.

1 травня встало відомо, що посольство США в Україні тимчасово очолить кар'єрна дипломатка Джулі С. Девіс.

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