Вона зазначила, що рада повернутися у Київ саме 8 травня.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін підтвердила, що повернулася до Києва.

Про це вона повідомила на сторінці посольства США у соцмережі. За її словами, вона приїхала до столиці на День перемоги над нацизмом у Європі 8 травня.

"Щойно приїхала до Києва! Рада повернутися сюди на День Перемоги у Європі. Слава Україні! Ми – разом з Україною", – повідомила Квін.

Вона не уточнила, скільки саме часу перебуватиме в Києві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні низка західних журналістів повідомила, що дипломати посольства США повернулися до Києва. Але повідомлень про відновлення роботи американського посольства в столиці на постійній основі наразі немає.

2 травня тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін повідомила, що до кінця місяця посольство США може повернутися працювати до Києва, якщо дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, співробітники посольства США залишили країну перед вторгненням Росії, яке почалося 24 лютого. Це було зроблено з міркувань безпеки. Повернення дипломатів до столиці України присвячено святкуванню Дня перемоги.

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