Київ очікує на контакти з новою адміністрацією після інавгурації.

Україна готується до контактів зі Сполученими Штатами Америки на найвищому та високому рівні одразу після інавгурації Дональда Трампа.

Як передає Радіо Свобода, так речник українського міністерства закордонних справ Георгій Тихий прокоментував інформацію про те, що підготовка до зустрічі американського лідера та кремлівського правителя Путіна вже ведеться.

Під час брифінгу він зазначив, що ця інформація не є новою, оскільки новообраний президент Штатів і раніше повідомляв, що хоче зустрітися із Путіним:

Відео дня

"Наша позиція дуже проста: ми всі в Україні хочемо завершити війну справедливо для України, і ми бачимо, що президент Трамп теж налаштований рішуче на припинення війни. Тому головне зараз те, що ми чекаємо на зустріч наших президентів".

Зустріч Трампа із Зеленським та Путіним

Нагадаємо, під час передвиборчих перегонів американський політик заявляв, що зможе посадити президентів України та Росії за стіл переговорів. Тоді він казав, що війну можна закінчити за одну добу.

Після перемоги Трамп сказав, що хоче зустрітися з Путіним. Наприкінці року в Москві сказали, що декілька країн запропонували їм зустрітися на їхній території.

Вас також можуть зацікавити новини: