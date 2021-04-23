Корнієнко вважає, що необхідно ухвалювати рішення про виключення з фракції Шевченка.

У фракції "Слуга народу" буде проведено опитування щодо виключення Євгенія Шевченка з її складу у Верховній Раді.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі "Україна 24".

Він зазначив, що у фракції "не шизофренія", бо просто "наша партія зібрала різних людей з усієї України, бо тому що їх об’єднували трошки інші ідеї ніж раніше - Схід проти Заходу, Північ проти Півдня, якісь там україномовні проти російськомовних. Ми це перекреслили і зробили першу в історії таку спробу - завести нових людей в політику". При цьому зазначив, що не шкодує, що в партії є дуже різні люди.

Говорячи про Шевченка, який їздив до Олександра Лукашенка, який називає себе президентом Білорусі, Корнієнко наголосив, що "зовнішня політика це царина президента - це в Конституції написано. Він головний дипломат країни. Верховна Рада, за Конституцією, встановлює засади зовнішньої і внутрішньої політики, але тактичні і стратегічні дії робить президент. І якщо народний депутат з президентської фракції робить дії, які суперечать всьому тому, що президент вибудовував в цьому напрямку певний час, то…".

Корнієнко зазначив, що сьогодні на фракції це питання обговорено і необхідно ухвалювати рішення.

Корнієнко вважає, що необхідно ухвалювати рішення про виключення з фракції Шевченка.

"Треба відпускати людей, які хочуть у вільне плавання", - додав перший заступник голови фракції "СН".

Зустріч нардепа Шевченка з Лукашенком

Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко зустрівся з Олександром Лукашенком в Білорусі.

При цьому Україна не визнає легітимність перебування Лукашенка на посаді президента РБ, з урахуванням ходу виборчої кампанії в Білорусі і жорстокого придушення протестів проти результатів президентських виборів 2020 року.

Після президентських виборів режим Лукашенка неодноразово робив недружні заяви на адресу України, звинувачуючи її у втручанні у внутрішні справи Білорусі.

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Автор: Надя Пришляк