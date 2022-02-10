Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який представляє Україну на зустрічі, після перемовин проведе брифінг для ЗМІ.

У Берліні розпочалася зустріч політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки".

Як повідомило УНІАН джерело в Офісі президента, початок зустрічі був запланований на 14:00 за київським часом, однак його перенесли з технічних причин.

Після перемовин, орієнтовно о 20:00 за київським часом, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який представляє Україну на зустрічі, проведе брифінг для ЗМІ.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, чого чекає українська сторона від зустрічі політичних радників лідерів "нормандського формату".

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Нормандський формат: остання зустріч радників

Як повідомляв УНІАН, 26 січня у Парижі відбулася зустріч політичних радників лідерів країн "нормандського формату".

Керівник Офісу президента України Єрмак повідомив, що ця зустріч стала кроком вперед до деескалації ситуації навколо українських кордонів.

За його словами, головним результатом зустрічі стала підтримка всіма учасниками "нормандського формату" сталого режиму припинення вогню на Донбасі.

Сторони домовилися про продовження діалогу і проведення наступної зустрічі через два тижні в Берліні.