Вони попередили Росію про наслідки, якщо та нападе на Україну.

У Берліні відбулася зустріч канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона і президента Польщі Анджея Дуди.

Про це пише DW.

Політики зустрілися після переговорів з лідерами США, Росії та України. Вони обговорили напружену ситуацію навколо України.

За словами Шольца, розміщення російських військ на кордоні дуже турбує їх.

Читайте такожГолови МЗС України і Франції назвали крок, який Росія може зробити для деескалації"Наша спільна мета - уникнути війни в Європі. Наша позиція полягає в тому, що подальше порушення територіальної цілісності і суверенітету України неприйнятне і матиме далекосяжні наслідки в політичному, економічному і, звичайно ж, геостратегічному плані", - сказав він.

Президент Польщі Дуда заявив, що вони не відмовляться від своїх зусиль щодо зниження напруженості у відносинах між Москвою і Києвом.

"Ми повинні знайти рішення, щоб уникнути війни. Як я вже сказав, це зараз наше головне завдання. Я вірю, що ми його доб'ємося. На мій погляд, найголовніше сьогодні - це єдність і солідарність", - підкреслив він.

Нагадаємо, що раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Вона тривала дві години.

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Він заявив про необхідність пошуку "гарантій безпеки", які будуть влаштовувати всіх на європейському континенті.

Після переговорів у Москві з президентом РФ Володимиром Путіним Макрон заявив, що найближчі дні будуть вирішальними для стабілізації ситуації навколо України.

Імовірність вторгнення РФ в Україну

З початку листопада Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військ, які Путін, на думку Західної розвідки, може залучити до повномасштабного нападу на Україну.

Вже кілька місяців США і ЄС з Британією працюють над розробкою інструментів стримування агресії Кремля. Своєю чергою, Москва тисне на Вашингтон і НАТО ультиматумом з невступу України в Альянс.

Видання The Washington Post з посиланням на джерела в розвідці США повідомило, що Росія вже близька до завершення підготовки вторгнення в Україну.