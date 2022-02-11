За словами представника України Андрія Єрмака, політичні радники "точно зустрінуться дуже скоро".

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що на зустрічі сторони обговорили необхідність підготовки зустрічі лідерів країн "нормандського формату".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу за результатами зустрічі політичних радників лідерів країн "нормандського формату".

Єрмак зазначив, що під час перемовин сторони не обговорювали ймовірну зустріч міністрів закордонних справ країн "нормандського формату".

"Триває процес. І всі зацікавлені - українська делегація, наші партнери з Німеччини і Франції, представники Росії - і говорять про те, що дійсно треба підготувати і зробити можливим, щоб відбулася зустріч лідерів. Я не можу вам сказати конкретну дату", - зазначив він.

За словами представника України, політичні радники "точно зустрінуться дуже скоро".

Він підкреслив, що процес перемовин не планують зупиняти.

"Ми не визначили ще де саме, але цей процес точно ще буде відбуватися. Ми точно будемо продовжувати говорити. Так, у нас сьогодні є розбіжності, є позиції, які треба узгоджувати, але найголовніше - є воля продовжувати та є воля домовлятися. Це головне. І ми будемо продовжувати це робити", - наголосив Єрмак.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 10 лютого у Берліні завершилася зустріч політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки", яка тривала майже 9 годин.