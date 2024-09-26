Речниця Білого дому закликала республіканців відмовитись від вимоги провести розслідування через нібито політичність цього візиту.

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що у візиті українського президента Володимира Зеленського на завод у Пенсильванії немає нічого надзвичайного.

Вона стверджує, що візит відбувся за ініціативи української сторони, а використання транспорту Пентагону для подорожей іноземного лідера у США є звичайною практикою, пише "Голос Америки".

"Весь світ знає, що це той, кого Путін бажає вбити. Він дав дуже чітко зрозуміти, коли мова йде про президента Зеленського", – сказала речниця.

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Карін Жан-П’єр закликала республіканців відмовитись від вимоги провести розслідування через нібито політичність цього візиту. Вона нагадала, що два місяці тому президент України "провів дуже схожий захід з губернатором-республіканцем".

"Тож для українців це був звичний запит під час війни. І тому ми закликаємо республіканців Палати представників відмовитися від цього, від таких політичних речей. Це потрібно зупинити", - сказала посадовиця.

Скандал через візит Зеленського в Пенсильванію

Спікер Палати представників Майк Джонсон вимагає від президента Володимира Зеленського негайно звільнити посла України у Вашингтоні Оксану Маркарову.

Приводом для цього став організований Маркаровою візит Зеленського до Пенсільванії, де його супроводжували лише представники демократів. Джонсон розцінив це як передвиборний захід на підтримку Камали Харріс та втручання у американські вибори.

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