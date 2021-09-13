Він стверджує, що відео сфабриковане.

В ДБР кажуть, що з'явилося відео, де особа схожа на народного депутата України Гео Лероса, підшукує осіб для імітації нападу на себе задля створення ілюзії погроз.

Про це повідомляє сайт Державного бюро розслідувань.

В повідомленні зазначається, що сьогодні на одному із Telegram-каналів опубліковано відео під назвою "Появились новые подробности в поджоге Mercedes Benz Лероса".

При цьому зазначається, що на відео зафіксовано особу, що зовні схожа на народного депутата Гео Лероса, яка "за грошову винагороду підшукує співучасників для вчинення кримінального злочину, а саме – імітації нападу на себе особисто задля створення ілюзії погроз, нібито, за політичну діяльність та з метою дискредитації органів державної влади."

Читайте такожУкраїна не залежить від США так, як залежав Афганістан - Зеленський"Також на відео він обговорює зі співрозмовником план використання даної ситуації, як інформаційного приводу для подальших публічних виступів"- зазначено в повідомленні ДБР.

В повідомленні сказано: "За таких обставин дії вказаної особи можуть бути кваліфіковані за ч. 1 ст. 14 (готування до злочину) та ч. 2 ст. 384 КК України (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) про що ДБР проінформував Офіс Генерального прокурора задля надання правової оцінки та внесення інформації в ЄРДР№.

В ДБР нагадують, що 28 серпня 2020 року народний депутат України Гео Лерос заявив про ймовірний підпал свого автомобіля. Інцидент він пов’язав зі своєю політичною діяльністю.

Водночас у Facebook Лерос зазначає, що "зараз через сумнівні анонімні ТГ канали розпочалась брудна кампанія проти мене у відповідь на події, які відбулись у Верховній Раді минулого тижня. На відео повністю сфабрикований звук та замазано 70% екрану".

"У мене є прості питання до авторів цього "творіння": Чи можливо, щоб дане відео записане рік-півтора тому(якщо взяти до уваги тему відео), але вийшло воно тільки зараз? Невже зграя Зеленського так довго терпіла, і нарешті "увірвався терпець"? Чого чекали? Чому на відео замазано 70% екрану? Хто же там?) Де це знято і коли?"- пише Лерос.

Він закликає опублікувати повне відео і звук, щоб можна було провести експертизу, а "не годувати всіх черговим л@йном".

Лерос вважає, що все це робиться для того, щоб "знищити мою репутацію. В мої уста вкладають якість неадекватні слова, за які я би давно сидів у в’язниці, але вони чомусь чекали саме цього моменту".

Лерос наголошує, що завтра подасть заяву в правоохоронні органи, щоб вони дали оцінку цьому відео.

"Але очевидно точно, що цей інструмент має на меті відволікти людей від насправді важливих подій, які відбуваються у нашій державі"- додає нардеп.

Штовханина у Раді

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Тищенко виштовхав з-за парламентської трибуни Лероса. Це сталося під час виступу Лероса, коли він критикував діяльність Офісу президента. На підтримку Лероса підійшли депутати з різних фракцій парламенту. Пізніше Лерос завершив таки свій виступ.

Тищенко пояснив, що хотів вивести Лероса з-за трибуни, оскільки його виступ не стосувався обговорюваної на той момент у сесійній залі теми, й він намагався образити президента.

У зв'язку з цим голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував заборонити обом депутатам декілька днів відвідувати засідання парламенту.

У Регламентному комітеті заявили про готовність проаналізувати вчинок Тищенка і заяви Лероса.

Автор: Надя Пришляк