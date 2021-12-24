ЗМІ дізналися, що вперше російський паспорт Пономарьов отримав у 2003 році.

Журналісти стверджують, що народний депутат, член ОПЗЖ Олександр Пономарьов – громадянин Росії.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", що отримала цю інформацію одразу з двох незалежних одне від одного джерел, у яких є доступ до системи "Роспаспорт".

ЗМІ зазначають, що у деклараціях нардепа-ОПЗЖшника немає жодної згадки про його бізнес. Офіційно всі компанії та підприємства, які з ним пов’язують, контролюють його родичі та знайомі. Згідно з даними YouControl, так звана "бізнес-група Олександра Пономарьова" налічує близько 35 компаній. Деякі з них мають суттєвий вплив на боєздатність української армії. І це при тому, що СБУ перевіряє їхню причетність до псування понад 20 танків через постачання нібито неякісного мастила.

Читайте такожАрахамія хоче посилити відповідальність за брехню щодо громадянства"А сам Пономарьов, як встановили "Схеми", – громадянин Росії та вже мінімум 18 років має російський паспорт", - йдеться в сюжеті.

"Схеми" з посиланням на джерела повідомляють, що вперше документ громадянина Росії Олександру Пономарьову видали у 2003 році у Рибновському районі Рязанської області. Саме там, згідно з цими даними, він зареєстрував і місце свого проживання.

"Російський паспорт Пономарьову видали на підставі "обміну". У супровідній заяві, підписаній його іменем, у пункті про наявність іноземного громадянства вказано: "Стаття 13 розділ 1". Йдеться про положення Федерального закону Російської Федерації щодо громадянства. Згідно з ними, для отримання громадянства Росії Олександр Пономарьов мав безперервно проживати на її території не менше від 5 років", - наголошують журналісти.

Коли Пономарьову виповнилось 45 років, російський паспорт йому замінили на новий, додають "Схеми". Сталося це у тому ж Рибновському районі Рязанської області у 2007 році на підставі нової заяви.

Пономарьов на прохання журналістів прокоментувати наявність російського паспорта почав говорити, що цей документ був анульований ще у 1986 році. Згодом він змінив свою позицію.

"Особисто я, по-моєму, не забирав (паспорт, – УНІАН.), – відповів він, але за секунду додав: – Може, і забирав... Не пам’ятаю, якщо чесно", - сказав нардеп.

Раніше ЗМІ повідомляли, що екс-заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, який влаштував розбірки із поліцейськими на блокпості на Донеччині, має дійсні російський паспорт. Сам він цю інформацію заперечує.